من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية": هناك وعي بضرورة تجنب وجود حريق كبير في المنطقة

قال برتران بيزانسنو، المستشار في الحكومة الفرنسية، والمبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط، إن أي صراع ينتهي بالمفاوضات في أي حال، ومن المهم محاولة البناء على حل القضية على أساس الشرعية والعدالة وعلى أساس قرارات مجلس الأمن، وطرح أفكار جديدة تسمح بالتعايش للشعب الفلسطيني بجانب الشعب الإسرائيلي.

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها في قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن أمريكا رغم دعمها لإسرائيل بقوة كبيرة أصبحت تدرك خطورة الأزمة، وعملت على منع انتشار هذه الحرب في المنطقة، من خلال إرسال قوات إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أن هناك وعيًا بضرورة تجنب وجود حريق كبير في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك وعيا بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليس مهمشا ولكنه محوري، ولأن الحل لن يكون إلا بإنشاء دولة فلسطينية، ولا يوجد حل فوري.

ولفت إلى أن فرنسا صديقة لإسرائيل والعالم العربي، والولايات المتحدة لديها العديد من المصالح في المنطقة، وتريد استقرار هذه المنطقة وكذلك دول المنطقة.