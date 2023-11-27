الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه النووية انفصلت عن خط الكهرباء يوم الأحد

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه فقدت الاتصال بخط الكهرباء الرئيسي يوم الأحد، مما اضطر إلى استخدام خط الكهرباء الاحتياطي لتبريد المفاعل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت الوكالة في بيان نقلًا عن رئيس الوكالة رافائيل جروسي: "اليوم، فقدت محطة زابوروجيه للطاقة النووية الاتصال بخط الكهرباء الرئيسي خارج الموقع، مما اضطرها إلى استخدام كهرباء احتياطية لتبريد المفاعل".

وأضافت في بيان أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه سمعوا أصوات إطلاق عدة صواريخ بالقرب من المحطة، مشيرة إلى أن خط تزويد المحطة بالكهرباء قيد الاصلاح دون أن تحدد متى سيتم إعادة توصيله.