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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية": سقوط هذا العدد من المدنيين في الحرب على قطاع غزة ليس مقبولًا

المبعوث الرسمي للرئيس
المبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط
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قال برتران بيزانسنو، المستشار في الحكومة الفرنسية، والمبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط، إن حركة حماس قامت بعملية إرهابية في السابع من أكتوبر، وبالنظر إلى حجم الأضرار والخسائر البشرية نرى ضغًطًا من الرأي العام سيُجبر إسرائيل والولايات المتحدة على وقف إطلاق النار، ولكن هذا ضد نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. 

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها في قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن سقوط هذا العدد من المدنيين في الحرب على قطاع غزة أمر ليس مقبولًا، كما أن تردي الوضع الإنساني في قطاع غزة ليس مقبولا بطبيعة الحال.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للرئيس الفرنسي الحرب على قطاع غزة