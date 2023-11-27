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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عضو بالكونجرس الأمريكي يكشف العائق أمام تقديم مساعدات لكييف قبل نهاية 2023

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
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 أكد عضو الكونجرس الأمريكي مايك تيرنر أن أوكرانيا لن تتلقى مساعدات جديدة من واشنطن حتى نهاية 2023، وقال إن العائق الحالي في ذلك هو سياسة البيت الأبيض بشأن الحدود الجنوبية للبلاد، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

قال تيرنر ذلك، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز": "أعتقد أنه سيكون من الصعب القيام بذلك (تقديم حزمة مساعدات جديدة إلى كييف) بحلول نهاية هذا العام. والعائق الحالي هو سياسة البيت الأبيض بشأن الحدود الجنوبية". 

سيطلب الكونجرس تغيير بعض القوانين لضمان عودة الحدود إلى وضعها السابق لحماية الحدود الجنوبية

وفي وقت سابق، ذكرت "بلومبرج"، نقلا عن مشرّعين شملهم استطلاع للرأي، أن أوكرانيا لن تتلقى مساعدة من الولايات المتحدة حتى منتصف ديسمبر، وربما حتى يأتي العام 2024.

عضو بالكونجرس الأمريكي تقديم مساعدات لكييف مساعدات قبل نهاية 2023