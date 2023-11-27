من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية": وقف إطلاق النار في غزة شرط مهم للتعامل مع المشاكل السياسية

قال برتران بيزانسنو، المستشار في الحكومة الفرنسية، والمبعوث الرسمي للرئيس الفرنسي في الشرق الأوسط، إن الحديث عن أن الرئيس الفرنسي لم يدين العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة أمر ليس دقيقًا، خاصة وأن الرئيس الفرنسي تحدث عن أن الرغبة في القضاء على حركة حماس لا تعني بطبيعة الحال الحق في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها في قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن وقف إطلاق النار في غزة شرط مهم للتعامل مع المشاكل السياسية، ومن المهم التفكير حول ما يجب أن نفعله في المستقبل، لأن الصراع الحالي ناتج عن وجود وضع غير مقبول، مشيرًا إلى أن باريس دولة صديقة لإسرائيل وضامنة لأمن إسرائيل، وفي نفس الوقت تتحدث فرنسا عن ضرورة إيجاد حل عادل للفلسطينيين من خلال إنشاء دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب.

ولفت إلى أن هناك حزمة كاملة لإدارة الأزمة، ولكن هذا لا يمنع التفكير في حل الصراع في المستقبل، مشيرًا إلى أن البعض يعتقد بأن الموقف الفرنسي تغير وأصبح أقل مصداقية، ولكن هذا ليس صحيحًا.

وأوضح أن فرنسا تتحدث عن ضرورة وجود حل دائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وتطبيق مبادرة السلام العربية مع إجراء التعديلات اللازمة للخروج من هذا الوضع غير العادل للشعب الفلسطيني.