من قلب باريس.. مبعوث الرئيس الفرنسي بالشرق الأوسط لـ"القاهرة الإخبارية": وقف إطلاق النار بغزة مهم للبدء في عملية سياسية

قال مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط السفير برتران بيزانسنو، إن عدم إدانة الرئيس ماكرون للعمليات العسكرية الإسرئيلية هذا توصيف غير دقيق، لأنه قال بكل وضوح أن العمليات العسكرية يجب أن تضمن في المقام الأول عدم وقوع ضحايا من المدنيين.

وأضاف مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص للشرق الأوسط، في لقاء حصري ضمن سلسلة حوارات حصرية من العاصمة الفرنسية أجرتها الإعلامية داليا عبدالرحيم عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، وتم تصويرها في قلب العاصمة الفرنسية باريس للحديث عن قضايا عديدة وشائكة من بينها القضية الفلسطينية، أن هناك حساسية حقيقية في فرنسا تجاه حقوق الإنسان عموما في إسرائيل وفلسطين، والأمر لا يتعلق فقط بوقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار هو بداية لعملية سياسية.

وذكر أن فرنسا تحدثت دائما عن عدالة القضية الفلسطينية، وتؤيد قرارات مجلس الأمن، وتدعم مبادرة السلام العربية، وترى أن حل الدولتين هو الحل المتوازن، وفي الوقت نفسه تدعم إسرائيل، ولذلك يشعر الناس أن موقفنا يتغير، وهذا غير صحيح.