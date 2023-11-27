تعادل يوفنتوس وإنتر ميلان يحافظ على حظوظهما في اقتناص لقب الدوري الإيطالي

في مباراة مثيرة شهدت إثارة وندية، تعادل يوفنتوس مع إنتر ميلان بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن لقاءات الأسبوع 13 من الدوري الإيطالي.

افتتح دوسان فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 27، بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عانقت الشباك على يمين الحارس هاندانوفيتش.

وحاول إنتر ميلان العودة إلى المباراة، وضغط على دفاع يوفنتوس، وتمكن لاوتارو مارتينيز من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 33، بعد تمريرة عرضية من هاكان تشالهان أوغلو.

وشهد الشوط الثاني العديد من الفرص الخطيرة من كلا الفريقين، ولكن لم يتمكن أي منهما من تسجيل هدف الفوز.

بهذا التعادل، يحافظ كلا الفريقين على حظوظهما في المنافسة على اللقب، حيث يتصدر إنتر ميلان جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.