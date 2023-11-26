وزير الاتصالات الأسبق: السيسي كان يستمع باهتمام شديد ويناقش وإذا اقتنع يدعم الفكرة بالكامل

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى خلال عرضه لخطة الوزارة، وطلب مني أن آخذ وقتي بكل أريحية في العرض، وكان يستمع باهتمام شديد، ويناقش كل التفاصيل، وإذا اقتنع يدعم الفكرة بالكامل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس بعد العرض اقتنع بالخطة بشكل نظري، وبدأ يتحدث بشكل عملي، كيف سننفذ كل تفصيلة، وكان يتابع كل خطوة في كل مشروع.

ولفت إلى أأن أهم استثمارات على أرض مصر هي الاستثمارات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي التي دفعت بمصر للتقدم على الكثير من دول المنطقة في سنوات قليلة.