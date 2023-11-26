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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الاتصالات الأسبق: رفضت الوزارة أكثر من مرة حتى شعرت أن الدولة أصبح لها شكل في 2014

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق
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قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق، إن مصر شهدت في 2014 مرحلة إعادة بناء أسس الدولة التي يمكنها أن تتحرك سنوات وسنوات، لأن مصر كانت تمر بمرحلة أصعب مما حدث بعد نكسة 1967.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه تم ترشيحه للوزارة 4 مرات أولها في عهد رئيس الوزراء الراحل الدكتور جمال الجنزوري، وفي عهد هشام قنديل، ولم يقبل سوى في عهد المهندس الراحل شريف إسماعيل.

وأوضح أنه رفض الوزارة في المرات السابقة لأنه لم يكن يرى أنها مرحلة مواتية، أو مرحلة بناء، حتى قبل في عهد شريف إسماعيل، لأن الدولة أصبح لها شكل، وبات المناخ مواتيا لأن تكون جزءا من نجاح كبير.

المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات الأسبق رئيس الوزراء الراحل الدكتور جمال الجنزوري المهندس الراحل شريف إسماعيل