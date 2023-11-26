مدير معهد المحاصيل الحقلية: السعر العالمي لإردب القمح 400 دولار

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن القمح محصول الدولة الاستراتيجي، لافتا إلى تقديم الدعم الفني للمزارع من خلال مبادرة ازرع وتقديم التقاوي والإرشاد اللازم لزراعة المحصول.

أضاف خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن السعر العالمي لأردب القمح 400 دولار، متمنيا أن تكون مساحات أراضي القمح 3.8 مليون فدان.

أوضح أنه لا غنى عن لقمة العيش في البيوت المصرية، مبيا أن القمح محصول دولة واستراتيجي مهم للمواطن لا غنى عنه تماما والدولة تعمل على توفير اللازم لذلك.

كما أكد أن الدولة تقدم كل الحوافز للمزارع المصري في زراعة محصول القمح، مبينا أن هناك 17 صنفا من الاستنباطات للمحصول، كما أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لاستنباط هذه الأصناف.

ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملف التقاوي، مشددا على أنه يتم العمل خلال الفترات المقبلة من أجل تحقيق المستهدف من زراعة المحصول، مع المشروعات العملاقة التنموية والتي ستضيف مساحات كبيرة لزراعة محصول القمح، منها توسكى ومستقبل مصر.

