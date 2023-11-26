سمير فرج: جميع دوائر صنع القرار الأمريكي تواصلت مع مصر منذ بداية الأزمة في غزة

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الأجيال الجديدة مهتمة بالقضية الفلسطينية، مواصلًا: "الجينات المصرية حلوة، ونحن شعب عظيم يعرف ويُقدِّر قيمته، وعندما وجد هذا الموقف القوي من رئيسه زادت شعبيته".

وأضاف فرج في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، أنّ رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية زار مصر في بداية الأحداث عرض على مصر إدارة غزة فترة زمنية مؤقتة بعد القضاء على حماس، وهو ما رفضه الرئيس السيسي لأن هذا الأمر يورط مصر.

وتابع المفكر الاستراتيجي، أنّ وزير الدفاع الامريكي تواصل مع وزير دفاع مصر الذي أكد على نفس المفاهيم التي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي من حيث إصرار الدولة المصرية على حل الدولتين ورفض الترحيل القسري والإصرار على إدخال المساعدات.

وواصل: «مصر مشاركة في إدارة القرار، وذلك فيما يتعلق بالاحداث في غزة، وجميع دوائر صنع القرار الامريكي تواصلت مع مصر منذ بداية الأزمة والموقف المصري كان ثابتا».

