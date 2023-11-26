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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تفاصيل ارتفاع إنتاج تقاوي القمح لـ5 أضعاف خلال 3 سنوات

الدكتور حاتم إبراهيم،
الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي
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كشف الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنه تم إنتاج 250 ألف طن من تقاوي القمح بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما كانت 45 ألف طن فقط خلال 2020، موضحا أنها تتميز بكونها عالية الجودة والإنتاجية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن التقاوي المصرية تتميز بقدرة عالية على التأقلم والنمو تحت الظروف البيئية المختلفة.

وأكد أن مصر لديها ذخيرة كبيرة من الأصناف العالية من التقاوي وإنتاجها يحظى بإشادة عربية وأفريقية، حيث تم التصدير للسنغال وسيراليون وغانا والسودان والإمارات وسلطنة عمان.

وأردف الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أن السنغال عبرت عن شكرها لمصر بسبب تقاوي القمح التي تصدرها لها، حيث إنها رفعت الإنتاجية من 1.5 طن للهيكتار إلى 6 أطنان للهيكتار.

وأشار الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، إلى أن أصناف التقاوي في القطاع الحكومي والخاص متوفرة ومتاحة.

وأوضح أن وزارة الزراعة تدعم المحافظات الحدودية في المنطقة الغربية وشمال وجنوب سيناء ومطروح، وتقدم لهم التقاوي بنصف الثمن، والوزارة مستعدة لتقديم الدعم الفني لهم.
 

الدكتور حاتم إبراهيم الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة تقاوي القمح