الأسيرة الفلسطينية أسيل منير تروي كواليس اعتقالها والتعامل داخل سجون الاحتلال

قالت الأسيرة الفلسطينية المحررة أسيل منير أن سبب اعتقلها أنها قدمت تصريح لزيارة أخوها الأسير وأثناء زيارتها اعتقلوها بتهم زور منها حيازة سلاح أبيض ( مقص) والانضمام لجماعة إرهابية ( حماس ) وطعن مجندة داخل مركز الشرطة.

وكشفت منير في مداخلة هاتفية من نابلس فلسطين لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc أنها اعتقلت منذ عام وثلاث شهور وأنها تعرضت للاعتداء داخل سجون الاحتلال بالضرب والاهانات والشتائم واعتقلوا كل عائلتها.

وأشادت منير بكل من كان سبب في خروجها من قوى المقاومة والتفاوض مؤكدة أن فرحتها غير مكتملة بسبب ما يحدث في غزة من قتل الأطفال والأبرياء وإبادة العائلات وتدمير وقصف المنازل.

وأوضحت أنها تعرضت لظروف حبس صعبة جدا من مصادرة جميع الممتلكات والأجهزة الكهربائية وإطلاق الغاز والضرب والعنف وعدم الخروج من الحبس إلا للاستحمام وكان عددنا أكثر من ١٠٠ في زنزانة واحدة.