بالصور.. حماة الوطن المنيا ينظم مؤتمرًا حاشدًا بسمالوط لدعم الرئيس

نظم حزب حماة الوطن بأمانة مركز سمالوط اليوم الأحد مؤتمراً حاشداً، لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بحضور الدكتور أحمد العطيفي امين التنظيم بالجمهورية والدكتور هاني العتال أمين الإعلام، ومساعدين التنظيم والمسؤولين لحملة الرييس عبد الفتاح السيسي بالمنيا وأسيوط.

يأتي ذلك استكمالا لخطة تحركات الحزب لدعم المرشح الرئاسي، في ضوء توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

وأكد الجميع وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ولمواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة، وتم التوافق بين المشاركين في المؤتمر على أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

قال اللواء هشام بشر أمين المحافظة إن دعمنا واختيارنا للسيد عبدالفتاح السيسي هو بمثابة رد الجميل لهذا الرجل وهذا القائد الذي طالبناه يوماً وفي ظل ظروف غاية في الضبابية والتحديات أن يكمل الجميل ويتقدم للترشح لرئاسة البلاد فلم يتقاعس وأسرع ولبي النداء وتحمل المسئولية وحقق من الأهداف والإنجازات علي مختلف الأصعدة في تسع سنوات ما لا يتحقق في ثلاثين سنة .



وأضاف أمين المحافظة واجب علينا رد الجميل لمن تحمل المسئولية ونصطف جميعاً خلفه لكي يكمل إنجازاته ومسيرته في قيادة سفينة الوطن وسط هذه الأمواج العاتيه التي تمر بها المنطقة.

ودعا كل مواطن محب لبلده إلي الحرص علي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة ودعم هذا القائد لكي تصل رسالة منا إلي العالم بأسره، أن مصر كتله واحدة صلبه يصطف شعبها خلف رئيسها وقائدها، وأن شعب مصر يؤيد قائد البلاد ويدعم مواقفه الوطنية في الحفاظ علي التراب الوطني.

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