ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. حماة الوطن المنيا ينظم مؤتمرًا حاشدًا بسمالوط لدعم الرئيس

بالصور حماة الوطن
بالصور حماة الوطن المنيا ينظم مؤتمراً حاشداً بسمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظم حزب حماة الوطن بأمانة مركز سمالوط اليوم الأحد   مؤتمراً حاشداً، لدعم  الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة وذلك بحضور الدكتور أحمد العطيفي امين التنظيم بالجمهورية والدكتور هاني العتال أمين الإعلام، ومساعدين التنظيم والمسؤولين لحملة  الرييس عبد الفتاح السيسي بالمنيا وأسيوط.

يأتي ذلك استكمالا لخطة تحركات الحزب لدعم المرشح الرئاسي، في ضوء توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

وأكد الجميع وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ولمواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة، وتم التوافق بين المشاركين في المؤتمر على أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

 

قال اللواء هشام بشر أمين المحافظة إن دعمنا واختيارنا للسيد عبدالفتاح السيسي هو بمثابة رد الجميل لهذا الرجل وهذا القائد الذي طالبناه يوماً وفي ظل ظروف غاية في الضبابية والتحديات أن يكمل الجميل ويتقدم للترشح لرئاسة البلاد فلم يتقاعس وأسرع ولبي النداء وتحمل المسئولية وحقق من الأهداف والإنجازات علي مختلف الأصعدة في تسع سنوات ما لا يتحقق في ثلاثين سنة .


وأضاف أمين المحافظة  واجب  علينا  رد الجميل لمن تحمل المسئولية ونصطف جميعاً خلفه لكي يكمل إنجازاته ومسيرته في قيادة سفينة الوطن وسط هذه الأمواج العاتيه التي تمر بها المنطقة.

 

ودعا كل مواطن محب لبلده إلي الحرص علي المشاركة في الإنتخابات الرئاسية القادمة ودعم هذا القائد لكي تصل رسالة منا إلي العالم بأسره، أن مصر كتله واحدة صلبه يصطف شعبها خلف رئيسها وقائدها، وأن شعب مصر يؤيد قائد البلاد ويدعم مواقفه الوطنية في الحفاظ علي التراب الوطني.

IMG-20231126-WA0066
IMG-20231126-WA0066
IMG-20231126-WA0065
IMG-20231126-WA0065
IMG-20231126-WA0064
IMG-20231126-WA0064
IMG-20231126-WA0063
IMG-20231126-WA0063
IMG-20231126-WA0062
IMG-20231126-WA0062
IMG-20231126-WA0060
IMG-20231126-WA0060
IMG-20231126-WA0061
IMG-20231126-WA0061
IMG-20231126-WA0058
IMG-20231126-WA0058
IMG-20231126-WA0057
IMG-20231126-WA0057
IMG-20231126-WA0059
IMG-20231126-WA0059
IMG-20231126-WA0055
IMG-20231126-WA0055
IMG-20231126-WA0056
IMG-20231126-WA0056
IMG-20231126-WA0032
IMG-20231126-WA0032
IMG-20231126-WA0034
IMG-20231126-WA0034
IMG-20231126-WA0019
IMG-20231126-WA0019
الانتخابات الرئاسية المقبلة الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق جلال الهريدي المنيا حزب حماة وطن