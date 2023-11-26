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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

منظمة الصحة العالمية: نواجه نقصًا حادًّا في الكوادر الطبية بغزة

المدير الإقليمي للصحة
المدير الإقليمي للصحة العالمية أحمد المنظري
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قال المدير الإقليمي للصحة العالمية أحمد المنظري، إن النظام الصحي في غزة تأثر بشكل كبير، وتم هدم الكثير من المستشفيات والمرافق الصحية جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مئات الآلاف من المرضى في قطاع غزة يعانون أنواعا مختلفة من الأمراض المزمنة، مع انتشار الأوبئة والأمراض المعدية والالتهابات الرئوية بين الأطفال في قطاع غزة.

وأوضح أن هناك تعاونا وثيق مع السلطات المصرية التي تقدم مئات الشاحنات من المساعدات عبر معبر رفح، والهلال الأحمر المصري الذي ينسق دخول المساعدات.

المدير الإقليمي للصحة العالمية أحمد المنظري قطاع غزة النظام الصحي في غزة تأثر