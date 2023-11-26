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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

صابرين: «مصدومة لوفاة طارق عبدالعزيز عشان كنا لسه بنتكلم أول امبارح»

الفنانة صابرين
الفنانة صابرين
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قالت الفنانة صابرين، إنها في صدمة من وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، بسبب تحدثها معه منذ أول أمس: «كنت بطمن على صحته، قالي أنا شايل هم الأخبار اللي بتحصل حوالينا، وبشتغل من غير نفس، وبنزل وأنا مش مبسوط».
وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «قالي لقيتك في فيلم وانتي صغيرة، وبعدين ضحك وافتكرت لما كنا بنتكلم ونضحك، وقولتله إن شاء الله اللي جاي أحسن، قالي يارب يا صابرين وكل كلامه كان عن ربنا، والله يرحمه كان خلوق وميعظمش على اللي خلقه».
وتابعت أنه كان يعاني من أزمة صحية، بعد عملية قسطرة في القلب: «كان بيكلمني في المكالمة ومحستش بحاجة».
 

الفنانة صابرين الفنان طارق عبدالعزيز الإعلامية هبة جلال
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