دقيقة حداد على روح الفنان طارق عبد العزيز بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

وقف كل الحضور من الجمهور والضيوف بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي دقيقة حداد على روح الفنان الراحل طارق عبد العزيز قبل العرض الإماراتي، وظهر رئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي على المسرح قبل فتح الستارة، وقال بمزيج من الحزن والألم: فقدنا فنانا كبيرا وصديقا غاليا علينا، والمهرجان ينعيه ويقف دقيقة حدادا على روحه.

كان قد تعرض الفنان طارق عبد العزيز لأزمة قلبية مفاجئة، في أثناء تصويره مسلسل وبقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير ورانيا يوسف، اليوم، ومن ثم تم نقله لإحدى المستشفيات في القاهرة، ودخل العناية المركزة، ليرحل عن عالمنا بعد دخوله المشفى بساعة واحدة فقط.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي الذي انطلقت فعالياته يوم 25 نوفمبر وتستمر حتى 30 من الشهر الجاري، وتحمل الدورة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وسيادة اللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.