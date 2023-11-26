إنشاء مركز موحد للسيطرة في ديوان عام دمياط

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط مساء اليوم ، مقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد، وذلك لمتابعة التجهيزات النهائية بالمركز استعدادًا لافتتاحه.

وتابعت "المحافظ " خلال تفقدها للمركز كافة التجهيزات والانتهاء من ربطه بالمركز الرئيسى، كما تابعت آلية العمل به للقيام بمهام التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات بما يحقق التكامل بين كافة الجهات المعنية فى إتخاذ القرار، و يساهم فى الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.



وأشارت " محافظ دمياط " إلى ان إقامة مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للتعامل الفورى مع الأزمات والطوارئ وفى إطار رؤية الدولة وخطتها نحو دعم خطط التنمية المستدامة و التحول الرقمى، لافتة الى ان المحافظة حرصت على تخصيص مقر مخصص بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد وتجهيزه بوسائل تكنولوجية حديثة على أعلى مستوى تم ربطها بالمركز الرئيسى للشبكة .

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إجتماعًا اليوم مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكى و ممثلى جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط " الجهة المُنفذة لمشروع تطوير المزرعة السمكية بالرطمة " وذلك لاستكمال المناقشات المطروحة حول آلية التشغيل الفنى للمزرعة، وذلك تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بها .

وناقشت " المحافظ " جميع محاور المقترحات الخاصة بالمخطط وفقًا للمعاينات المبدئية للمزرعة والامكانات المتاحة بها بما يساهم فى تحقيق التكامل مع الأعمال الإنشائية بمشروع التطوير الذى يشمل ١٦٠ فدان من المزرعة كمرحلة أولى ، حيث أكدت على ضرورة تحديد آلية محددة ومناسبة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي و الوصول إلى أفضل الأساليب للرى بتلك الأحواض، والجدول الزمنى لمشروع التطوير، و بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل .