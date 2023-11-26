ريال مدريد ينقض على صدارة الدوري الإسباني بثلاثية في مرمى قادش

انتزع ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد أن فاز على قادش بنتيجة 3-0، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

بدأت المباراة صعبة على الفريق الملكي، خاصة في الشوط الأول، حيث سيطر قادش على مجريات اللعب، ولكن ريال مدريد نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 14 عن طريق رودريجو.

وفي الشوط الثاني، سيطر ريال مدريد على المباراة، وسجل هدفين آخرين عن طريق رودريجو مرة أخرى في الدقيقة 64، وجود بيلينجهام في الدقيقة 74.

وشهد تشكيل الفريق الملكي تغييرا اضطراريا قبل بداية اللقاء، حيث تم استبعاد إبراهيم دياز بسبب مرض مفاجئ، ودخل رودريجو بدلا منه.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد ريال مدريد إلى 35 نقطة ليقتنص صدارة الدوري الإسباني مؤقتا، متقدما بفارق نقطة عن الوصيف جيرونا، الذي سيواجه أتلتيك بيلباو غدا الإثنين، فيما تجمد رصيد قادش عند 10 نقاط ليحتل المركز السادس عشر.

