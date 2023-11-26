نائب محافظ البحيرة تشهد انطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بأبو حمص

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إنطلاق المرحلة الأولى من حملة "حقك تنظمي" بنطاق المحافظة حيث تابعت فاعليات الحملة بالوحدة الصحية بقرية بلقطر بأبو حمص، بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد والدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على ضرورة نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وذلك من خلال دعم فعاليات الحملة التنشيطية التي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالبحيرة تحت شعار "حقك تنطمي"، والمنفذة بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .

وتستمر فعاليات المرحلة الأولى اعتباراً من اليوم 26 نوفمبر حتى يوم الخميس 30 نوفمبر الجاري بإدارات ( ايتاى البارود - أبوحمص - أبوالمطامير - غرب النوبارية - وادى النطرون - التحرير - الرحمانيه - رشيد )، والمرحلة الثانية فى الفترة من 2 ديسمبر حتى 6 ديسمبر 2023 بإدارات، ( كفر الدوار - دمنهور- حوش عيسى - شبراخيت - الدلنجات - كوم حمادة - المحمودية - ادكو ).

وخلال جولتها التقت نائب محافظ البحيرة بعدد من المواطنين الذين طالبوا بعمل عدايه على مصرف الصيرفي بقرية بلقطر الشرقية بأبو حمص،

وعلى الفور وجهت نهال بلبع الجهات المعنية بسرعة التنفيذ استجابة لمطالبهم وذلك للتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.