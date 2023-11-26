فنان سعودي: المملكة تشهد طفرة غير مسبوقة في شتى المجالات

أشاد الفنان السعودي تركي الحربي، بما يحدث في المملكة العربية السعودية من طفرة غير مسبوقة على كافة المجالات، ورؤية مستقبلية تهدف إلى الارتقاء بمستوى المملكة عن طريق تطوير أقتصادها وجذب الاستثمارات العالمية بهدف تنويع مصادر جديدة للاقتصاد، من اقتصاد يعتمد على النفط والحج والعمرة.

وقال "الحربي"، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة والناس”، إن المملكة العربية السعودية تشهد دعمًا غير مسبوق وتخطيط للمستقبل عن طريق جذب استثمارات لشركات تكنولوجيا عملاقة في مجال التقنية المستقبلية، التي تُعد من القطاعات الواعدة، والتي تعمل على بناء سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، موضحًا أن المملكة تشهد حاليا استثمارات واعدة في قطاعات الصناعة والقطاع العقاري والطاقة النظيفة والسياحة والرياضة والفنون والثقافة والاهتمام بالفاعليات والمهرجانات الفنية.

وأوضح أن المملكة تستهدف من هذه الاستثمارات تعزيز مكانتها كأكبر سوق رقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدًا أن ما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور وإنجازات شيء يدعو للفخر ويدل على وجود إرادة قوية وتخطيط سليم لإحداث نقلة نوعية في هيكلة الاقتصاد السعودي.