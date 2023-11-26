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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تنسيقية الأحزاب تلتقي عمرو موسى والشوبكي واتحاد طلاب مدارس مصر

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التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مدار أيام متتالية، عمرو موسي، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الشوبكي، واتحاد طلاب مدارس مصر، وذلك ضمن اللقاءات التي تعقدها التنسيقية للاستماع لتطلعات الهيئات والنقابات والأحزاب حول برنامج عمل الرئيس القادم 2024 - 2030، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي تستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

وركزت اللقاءات على عدد من النقاشات أهمها، دعوة اتحاد الطلاب للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وصياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها تلبية احتياجات الأجيال القادمة في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

كما التقت مجموعة العمل كلا من عمرو موسي، والدكتور عمرو الشوبكي، كونهما من أهم الشخصيات العامة المؤثرة وأصحاب خبرة سياسية، بهدف ترجمة خبراتهما في صياغة حلول للتحديات التي تم تقديمها من الهيئات والأحزاب والنقابات الأخرى.

جدير بالذكر أن التنسيقية تستهدف استكمال اللقاءات مع الأحزاب والهيئات والنقابات، بهدف الاستماع لكافة الأطراف والتوجهات، للخروج بتوصيات تستجيب لتطلعات الأطراف المختلفة.

 

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