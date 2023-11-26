وزير الاتصالات الأسبق: أدعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

قال المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، إنّه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، بعدما حقق الكثير من الإنجازات طيلة السنوات الماضية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور»، على هامش مشاركته في مؤتمر نظمه اتحاد عمال مصر لدعم الرئيس السيسي: «الدولة المصرية شهدت تجديد صناعات كثيرة، فقد خصص الرئيس السيسي مبلغا كبيرا لتطوير صناعة الغزل والنسيج حتى ننافس عالميا، وجرى استحداث صناعات جديدة ورفع الحد الأدنى للأجور، فقد أصبح 4 آلاف جنيه بعد أن كان 900 جنيه قبل 10 سنوات».

وتابع: «عمال مصر يريدون استكمال مسيرة الإنجازات، والحد الأدنى في الحكومة أصبح أعلى من نظيره في القطاع الخاص، والرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة أهمها الحفاظ على الأمن القومي وتسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة من دول كثيرة حول العالم».

