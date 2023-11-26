النصاب لم يكتمل .. تعرف على إجراءات انعقاد الجمعية العمومية لمركز شباب الطرحة بدمياط

انتهت أعمال الجمعية العمومية العادية 2024/2023 بمقر مركز شباب الطرحة التابعة لإدارة شباب فارسكور بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة في دمياط حيث يتضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد دورة 2027/2023 ، مكون من رئيس مجلس إدارة ،نائب رئيس ، أمين صندوق ، عدد 5 عضو شباب ، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة علي موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق علي الحساب الختامى للمركز .

تم عقد الجمعية بإشراف قانونى ولجنة عليا من الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية ومديري الإدارات المعنية ولم تحضر النسبة القانونية المقرره لصحة انعقاد الجمعية العمومية ، و كانت جلسة الجمعية العمومية غير قانونية وعليه تقرر:

اولا إرسال الميزانية إلى الجهة الإدارية المختصة لعرضها على الجهاز المركزي للمحاسبات

وثانيا عرض مذكرة على الوزير المختص لتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى إدارة شئون المركز والدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد في أول جمعية عمومية ، وذلك طبقا لنص المادة ( ١٤ و ١٦)من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٨ .

و يتم عقد الجمعيات العمومية ، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018 .

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب ، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

قام الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط بمتابعة ميدانية لمراكز المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة دمياط في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضى " الإدارة العامة للموهبة الرياضية" علي انتظام العمل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وكذلك انتظام العملية التدريبية بشكل مستمر ومنتظم للاعبي المشروع والوقوف علي اخر المستجدات لمرحلة البراعم

