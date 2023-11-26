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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس اتحاد عمال مصر: مصر رفضت تهجير الفلسطينيين.. وأرضنا خط أحمر

محمد جبران رئيس اتحاد
محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر
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قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ مصر رفضت تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن الأرض المصرية خطت أحمر.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية «هبة جلال»، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور»، أنّ الأحداث الاخيرة في غزة أسقطت الأقنعة عن الجميع، بينما بقت مصر قوية شامخة، مشيدًا بملف تنوع التسليح، مؤكدًا: «القيادة السياسية عارفة بتعمل ايه، والمنطقة تشهد اضطرابات شديدة مثلما يحدث في غزة وليبيا والسودان». 
وتابع رئيس اتحاد عمال مصر: «الرئيس السيسي يعرف تكلفة الحروب جيدا، ومفيش حد هيخش مصر إلا لما المساعدات تدخل، وبالتالي، فقد حققت مصر هدفها بأسهل طريقة دون أن يتعرض الشعب المصري لأي أزمة، لم يكن في وسع أحد ان يحقق هذه المساعدة إلا الرئيس السيسي». 


 

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