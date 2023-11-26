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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

تعيين محمد أبو موسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزي

محمد أبو موسى
محمد أبو موسى
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أعلن البنك المركزي المصري عن تعيين محمد أبو موسى كأول مساعد لمحافظ البنك المركزي المصري حيث تم استحداث هذا المنصب مؤخرا.

وشغل أبو موسى منصب وكيل اول محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية، كما يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة المصرف العربي الدولي، وعضو اللجنة الفنية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB وهي منظمة دولية لوضع المعايير لتشجيع وتعزيز سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية، وكذا عضو مجلس إدارة بديل ببنك الاستيراد والتصدير الافريقي.
ويتمتع أبو موسى، بخبرة مهنية متميزة تمتد إلى أكثر من 25عامًا في القطاع المصرفي، حقق خلالها العديد من الإنجازات وتقلد عدة مناصب ببنوك عالمية في مصر كتمويل الشركات، والعلاقات البنكية الدولية للمراسلين، وقطاع الخزانة، كما كان عضوًا في مجلس إدارة المصرف المتحد.

البنك المركزى المصرى محمد ابو موسى مساعد محافظ البنك المركزي