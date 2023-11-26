جارناتشو.. موهبة مانشستر يونايتد الصاعدة تحطم رقم روني أمام إيفرتون

رسم الأرجنتيني الشاب، أليخاندرو جارناتشو، صورة مستقبلية رائعة لمانشستر يونايتد، بعد أن سجل هدفًا رائعًا في مرمى إيفرتون، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جارناتشو التسجيل في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، بعدما تابع عرضية من ديوجو دالوت، مسددا كرة مقصية رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وهذا الهدف هو الأول لجرناتشو في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، والثاني له في جميع المسابقات، بعد أن سجل هدفًا في كأس الرابطة أمام كريستال بالاس.

وبحسب أرقام شبكة "أوبتا"، أصبح جارناتشو بعمر 19 عاما و148 يوما أصغر لاعب من مانشستر يونايتد يسجل في شباك إيفرتون بملعب جوديسون بارك في البريميرليج، متخطيا رقم واين روني السابق (19 عاما و293 يوما) في شهر أغسطس عام 2005.

وحقق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على مضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الثالثة وماركوس راشفورد من ضربة جزاء في الدقيقة 56، وأنتوني مارسيال في الدقيقة 75.

وبهذا الفوز، احتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفات مالية.



