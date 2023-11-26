مانشستر يونايتد يصعق إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا عريضا على مضيفه إيفرتون، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعن الفريقين، على ملعب "جوديسون بارك" في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح الشياطين الحمر أهداف المباراة عن طريق الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، من خلال مقصية رائعة.

وفي الشوط الثاني، أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 56، وأحرز أنتوني مارسيال الهدف الثالث في الدقيقة 75

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام إيفرتون بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت - هاري مجواير - لوك شو.

خط الوسط: مايانو - سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندر وجرناتشو - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.

وبهذا الفوز، احتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، فيما يحتل إيفرتون المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفات مالية.

