جامعة الزقازيق تحقق مراكز متقدمة فى اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية

شاركت طالبات جامعة الزقازيق، في اللقاء الرياضي للفتاة الجامعية (أولمبياد الفتاة الجامعية)، الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك تحت شعار "من أجل صحة أفضل لطالبات مصر"، خلال الفترة من ٢٥ - ٢٨ نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبوقير، وذلك تحت رعاية د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتضم البعثة ٢١ طالبة من مختلف كليات الجامعة، برئاسة أ.محمد زقزوق مدير النشاط الرياضى، ومشرفي البعثة هم : د.إسلام عثمان ، د.سعدية صالح ، المدربة د.هبة الشيخ .

وحققت جامعة الزقازيق مراكز متقدمة خلال اليومين الأول والثانى من البطولة، حيث حصلت الطالبة مريم السيد جابر كلية التربية الرياضية على المركز الثانى والميدالية الفضية بالكاراتيه، والطالبة فريدة أحمد السيد عمرو كلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية على المركز الثانى والميدالية الفضية فى الكاراتيه ، وحصلت الطالبة مريم احمد سيد على مرزوق كلية التربية الرياضية على المركز الثالث والميدالية البرونزي فى الجمباز ، بينما تأهل فريق القدم لدور ال-١٦ ، والطائرة تنافس بدور المجموعات.

ويذكر أنه يشارك في فعاليات الأولمبياد ٨٥٠ طالبة يمثلون ٣٢ جامعة مصرية، وتقام المسابقات في ألعاب (خماسي كرة قدم – الكرة الطائرة - تنس طاولة – ألعاب قوى – الكاراتية - السباحة - جمباز)، على ملاعب المدينة الشبابية بأبوقير، كلية التربية الرياضية (بنين)، والنادي الأولمبي بمحافظة الإسكندرية، على أن يتم تسليم الميداليات والهدايا التذكارية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.