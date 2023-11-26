الفنان طارق عبد العزيز.. صديق البطل

رحل عن عالمنا اليوم الفنان طارق عبد العزيز، بعد أزمة قلبية مفاجئة، أثناء تصوير أحد المشاهد في مسلسله الجديد. اشتهر طارق بأدواره الثانوية، ولعب دور صديق البطل في العديد من الأعمال، التي ترك خلالها بصمة قوية، منها: صعيدي في الجامعة الأمريكية، سيب وأنا أسيب، ساعة ونص، كيمو وأنتيمو.

لم يكن طارق يلعب دور صديق البطل في السينما فقط، بل كان يلعبه أيضا في الواقع، حيث كان صديقا للعديد من النجوم، منهم محمد هنيدي، وخالد صالح، وخالد الصاوي، وغيرهم من جيله.

وُلد طارق عبد العزيز سنة 1968 بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، التحق في فترة شبابه بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وهناك تلمس طريقه إلى الوسط الفني، كيف لا وزملاؤه هم الراحل خالد صالح، إلى جانب خالد الصاوي، وصبري فواز، ومحمد هنيدي، الذين باتوا جمعيهم نجومًا على الساحة لاحقًا.

خلال هذه الفترة، في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، انضم "طارق" كذلك إلى فرقة الورشة مع عبلة كامل، وأحمد مختار، وحسن الجريتلي.

تخرج الفنان الراحل في كلية الحقوق عام 1991، وعمل في عديد من الأفلام التي أعدها خريجو المعهد العالي للسينما.

في نهاية تسعينيات القرن الماضي، بدأ "طارق" مسيرته الفنية بمشاركته في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" رفقة زميله الجامعي محمد هنيدي، قبل أن يتجدد تعاونهما من جديد في "همام في أمستردام" المعروض سنة 1999.

وقدم الفنان الراحل من البداية القوية التي انطلق منها مع "هنيدي"، أعمالًا متنوعة ما بين السينما والتلفزيون، فمن أبرز أفلامه: "فيلم ثقافي"، و"أصحاب ولا بزنس"، و"سيب وأنا أسيب"، و"ساعة ونص"، و"فبراير الأسود"، و"اشتباك" وغيرها.

ومن أبرز أعماله الدرامية مسلسلات: "أم كلثوم"، و"موعد مع الوحوش"، و"الزوجة الرابعة"، و"أستاذ ورئيس قسم"، و"رحيم"، و"دايما عامر" وغيرها.

في عام 2004، قدم "طارق" فيلمًا حمل اسم "كيمو وأنتيمو" بطولة صديقه المطرب الراحل عامر منيب.

وقدم الراحلان ثنائية حظيت بقبول طيب، في تعاون اتخذ من صداقتهما قاعدة حسنت من التفاهم بينهما أمام الكاميرا.

ورحل المطرب المصري عامر منيب، "كيمو"، في مثل هذا اليوم 26 نوفمبر من عام 2011، فيما رحل "طارق" صديقه المقرب، أو "أنتيمه" كما يُقال بالعامية المصرية على الأصدقاء المقربين، في نفس اليوم، في مفارقة أثارت دهشة محبيهما.