الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتقدم على قادش في الشوط الأول

تقدم فريق ريال مدريد على مضيفه قادش، بهدف نظيف، خلال مجريات الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف النادي الملكي البرازيلي رودريجو في الدقيقة 14من عمر الشوط، وسيطر لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب وصنعوا العديد من الفرص على مرمى قادش.

وبدأ ريال مدريد المباراة أمام قادش بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، ناتشو، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو، رودريجو.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 32، متخلفا بفارق نقطتين خلف جيرونا المتصدر، فيما يأتي قادش في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.