رئيس الوزراء العراقي يدعو إلى مساعدة بلاده في تحديد الداعمين للإرهاب ومحاكمتهم

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، المحكمة الجنائية الدولية إلى مساعدة بلاده في تحديد الداعمين للإرهاب من أجل مقاضاتهم في المحاكم العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني -في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم /الأحد/- أن السوداني استقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان والوفد المرافق له، حيث بحثا آليات التعاون بين الحكومة العراقية والمحكمة الجنائية الدولية; لمحاسبة عناصر عصابات "داعش" الإرهابية الذين ارتكبوا الجرائم في العراق بما يساعد في إنصاف آلاف الضحايا الذين قضوا على يد الإرهاب.

وأشار السوداني إلى أن العراق حارب الإرهاب بالنيابة عن العالم وتمكن من هزيمته، وقدم في سبيل ذلك الكثير من التضحيات.

من جانبه، أكد خان حرص المحكمة الجنائية الدولية على ملاحقة ومحاسبة المنتمين للتنظيمات الإرهابية في العراق وإنصاف الضحايا، مضيفا أن العراقيين ألحقوا الهزيمة بداعش الإرهابية عبر وحدتهم وتماسكهم والتصميم على تطهير أرضهم.