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الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الأكبر منذ بدء الهدنة.. 248 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال يومين

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 27 نوفمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الأكبر منذ بدء الهدنة.. 248 شاحنة مساعدات دخلت غزة خلال يومين

حماس تعلن استشهاد  4 من كبار قياداتها خلال الحرب

الجيش الإسرائيلى يقتحم جنين ويقتل 5 أشخاص.. والهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال يحاصر مستشفى المخيم ويمنع فرق الإسعاف من العمل

احتفالات فى القدس والضفة الغربية.. تبادل جديد للرهائن بالأسرى فى اليوم الثالث من الهدنة

للمرة الثانية.. الحوثيون يستولون على سفينة إسرائيلية قرب سواحل اليمن

بلد المليون معتقل.. 600 ألف فلسطيني تعرضوا للسجن لمدة أسبوع أو أكثر

إعلان حظر التجوال.. انفجارات وهجوم على مخزن أسلحة للجيش فى سيراليون

طائرات بدون طيار روسية تدمر آليات ومواقع أوكرانية

البوابة الهدنة 248 شاحنة مساعدات غزة