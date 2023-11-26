ads
الإثنين 27 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

قنصل عام السعودية يشارك في حفل تخرج 24 طالبًا سعوديًا بطب الإسكندرية

قنصل عام السعودية
قنصل عام السعودية بالإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك  مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم الأحد، أبنائه من الطلاب السعوديين والذي بلغ عددهم ٢٤ طالب و طالبة في حفل تخرجهم من البرنامج الدولي لكلية الطب البشري بجامعة الاسكندرية.  

أقيم الحفل برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية و حضر الحفل عميد الكلية ومنصور الخثلان الملحق الثقافي السعودي و الملحق الثقافي لدولة الكويت و ممثلي الدول التي ينتمي لها طلاب البرنامج الدولي.

وقدم التهنئة لجميع الطلبة السعوديين متمنيا لهم التوفيق في خدمة وطنهم المملكة العربي السعودية ، والنجاح في حياتهم العملية القادمة، جدير بالذكر ان كل من الدكتورة هديل النجدي و الدكتور محمد المطيري قد حصلا على البكالريوس  بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية القنصل العام للمملكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز قنصوه جامعة الإسكندرية