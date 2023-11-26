قنصل عام السعودية يشارك في حفل تخرج 24 طالبًا سعوديًا بطب الإسكندرية

شارك مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، اليوم الأحد، أبنائه من الطلاب السعوديين والذي بلغ عددهم ٢٤ طالب و طالبة في حفل تخرجهم من البرنامج الدولي لكلية الطب البشري بجامعة الاسكندرية.

أقيم الحفل برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية و حضر الحفل عميد الكلية ومنصور الخثلان الملحق الثقافي السعودي و الملحق الثقافي لدولة الكويت و ممثلي الدول التي ينتمي لها طلاب البرنامج الدولي.

وقدم التهنئة لجميع الطلبة السعوديين متمنيا لهم التوفيق في خدمة وطنهم المملكة العربي السعودية ، والنجاح في حياتهم العملية القادمة، جدير بالذكر ان كل من الدكتورة هديل النجدي و الدكتور محمد المطيري قد حصلا على البكالريوس بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.