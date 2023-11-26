فوز "قيصري" للزمالك على حساب أبوسليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية

حقق فريق الكرة الأول بالزمالك، فوزا صعبا على حساب فريق أبوسليم الليبي، وذلك في اللقاء الذى أقيم مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء اللقاء متوسط المستوى فنيا وانتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي 0-0، وفي الشوط الثاني خطف الفارس الأبيض أول ثلاث نقاط ثمينة في المجموعة بهدف في الدقيقة 73 عن طريق اللاعب يوسف أوباما .

من حضور مجلس الزمالك في مباراة ابوسليم الليبي

وتواجد مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب في المدرجات لدعم اللاعبين والجهاز الفني في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وفي الشوط الثاني دفع معتمد جمال ببعض الأوراق البديلة أبرزها، عمر جابر، وناصر منسي، وسامسون أكينولا .

وبذلك يتصدر فريق ساجراد الأنجولي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد نهاية مباريات الجولة الأولي، والزمالك في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وأبوسليم الليبي ثالثا بدون رصيد، وسوار الغيني رابعا بدون نقاط .