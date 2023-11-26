"ITZAIN" تكشف أسرار تصدير التكنولوجيا للخارج من خلال نظام Odoo العالمي

أكد المهندس أحمد عمر الرئيس التنفيذي لشركة "ITZAIN" المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية أن مصر تمتلك ثروة بشرية من الشباب المتخصص في صناعة البرمجيات، قادرون على مضاعفة صادرات التكنولوجيا، والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمي بحلول عام 2025 من سوق صناعة البرمجيات والذي يقدر بـ 500 مليار دولار عالمياً، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تطوير مهارات الشباب من خلال حرصهم على تطبيق آليات التنمية، والإلتزام بأخلاقيات العمل الأساسية والإلتزام بالوقت بشكل قاطع، لمواكبة تطور هذه الصناعة الواعدة".

وأشار إلى أنه وفقاً لأحدث الدراسات تحتل مصر المركز الثاني عشر عالمياً في مجال صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود ،بينما جاءت الأردن في المركز الرابع عشر وتونس في المركز الثامن والعشرون، مؤكداً على أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة والتحول الرقمي 2030.

أضاف ان شركته تقدم أحدث أساليب تصدير التكنولوجيا للخارج من خلال خبراتها في نظام أودو العالمي من الخليج العربي حتى شمال افريقيا، بدايةً من حلول Odoo ERP system للشركات والمؤسسات المختلفة مروراً بتحليل الفجوة والاستماع الى متطلبات العملاء وترجمتها إلى حلول تقنيه من أنظمة Odoo المختلفة، الأمر الذي يسهل التحكم في النظام وتفصيله وتخصيصه حسب احتياجات العملاء، وصولاً إلى خطوتي تدريب الموظفين على هذا النظام البرمجي وخدمات الصيانة والدعم الفني مابعد البيع من متابعة النسخ الاحتياطي للنظام والادارة الكاملة للخوادم ومراجعتها بشكل دوري وأخيراً للتأكد من عمل النظام بالشكل المتفق عليه.

وتحرص "ITZAIN" على تطبيق التعاون الإحترافي بين موظفيها وتشجيعهم على التطوير والتأهيل المستمر لمواكبة أحدث التوجهات العالمية من خلال رؤيتها المستقبلية تجاه الحلول التكنولوجية وأهميتها عالمياً، فضلاً عن خلق بيئة عمل فعالة قادرة على إخراج أكبر عدد من الكوادر المؤهلة التي تستطيع تصدير المنتجات التكنولوجية والرقمية إلى الخارج تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من العملة الصعبة.

ولفت عمر أن "ITZAIN" تبتكر أنظمة برمجية إدارية محاسبية بجانب أنظمة Odoo ، لإدارة الأعمال مصممة بايدي كوادر مصرية خصيصاً للشركات لتلبية احتياجاتها حسب آليات عملها واحتياج موظفيها، الأمر الذي يدعم الصناعة المحلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ويضعه على الطريق الصحيح، مضيفاً أن الشركة تتبنى خطة توسعية خلال الفترة القادمة لفتح أسواق جديدة لها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

