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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النمسا تتعهد بتقديم 3.8 مليون يورو إضافية لمبادرة الحبوب الأوكرانية

النمسا
النمسا
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أعلنت النمسا اليوم الأحد، أنه ستقدم 3.8 مليون يورو إضافية لصالح مبادرة الحبوب الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن منشور لوزارة الخارجية النمساوية عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس" أن "النمسا تكرر التأكيد على أنه لا ينبغي أبدا استخدام الغذاء كسلاح، وتتعهد بتقديم 8ر3 مليون يورو إضافية لمبادرة الحبوب من أوكرانيا للمساهمة في الأمن الغذائي العالمي".

وقالت وزارة الخارجية النمساوية أيضا إنها تحيي ذكرى ضحايا هولودومور، المجاعة التي كانت من صنع البشر وأودت بحياة ملايين الأوكرانيين قبل 90 عاما.

وكانت النمسا أعلنت قبل عام عن دعمها لمبادرة الحبوب من أوكرانيا وساهمت بمبلغ 8ر3 مليون يورو لتوريد الحبوب الأوكرانية إلى المحتاجين في إثيوبيا والسودان.

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