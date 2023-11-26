رئيس الوزراء الهندي يشارك في القمة العالمية للعمل المناخي بدبي

يتوجه رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إلى دبي يوم الخميس، المقبل في زيارة تستغرق يومين لحضور القمة العالمية للعمل المناخي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد- إن القمة تعد جزءًا من الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف التابع للأمم المتحدة والمعروف بـ "COP28" ومن شأنها التركيز على خفض الانبعاثات ودعم البلاد النامية في التعامل مع الظواهر الجوية المتطرفة، مضيفة أنه من المقرر أن يشارك فيها العديد من قادة العالم لمناقشة سبل خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومكافحة التغير المناخي بفاعلية.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يلقي رئيس الوزراء الهندي الضوء - خلال القمة - على جدول الأعمال الطموح الذي وضعته بلاده فيما يتعلق بالمناخ والقضايا ذات الصلة.