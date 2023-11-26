الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على إيفرتون في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون، بهدف نظيف، خلال مجريات الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب "جوديسون بارك" في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وأحرز هدف مانشستر يونايتد الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط، من خلال مقصية رائعة.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام إيفرتون بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت - هاري مجواير - لوك شو.

خط الوسط: مايانو - سكوت مكتوميناي - برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندر وجرناتشو - ماركوس راشفورد - أنتوني مارسيال.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، فيما يأتي إيفرتون في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 4 نقاط، بعد خصم 10 نقاط من رصيده، بسبب مخالفات مالية.