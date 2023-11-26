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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إصابة مراسلة "القاهرة الإخبارية" باختناق على الهواء بسبب إطلاق الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع

الغاز المسيل للدموع
الغاز المسيل للدموع
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تعرضت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، للاختناق، بسبب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، على أهالي الأسرى الذين يتجمعون على بعد 5 كيلومترات من سجن عوفر، من أجل منع أي أجواء احتفالية.

وقالت “السلامين” في رسالة على الهواء ببرنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": قبل قليل من الآن، كانت الآليات العسكرية تتحرك باتجاه المواطنين الذين يقفون على بعد 5 كم من بوابة سجن عوفر، وكانت هناك جرافة عسكرية في المكان.

وخلال كلمتها على الهواء، أصيبت باختناق بسبب الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين والصحفيين، موضحةً: اعتدنا منذ اليوم الأول من هذه الهدنة الإنسانية وقوات الاحتلال تفعل الشيء ذاته عندما تكون على مقربة من استقلال الأسرى في الحافلة حيث تباغت الفلسطينيين.

وقاطعتها الإعلامية إيمان الحويزي قائلة: "سلامتكِ أولا، إذا كنتِ لا تستطيعين التحدث الآن من الممكن أن نعود إليكِ لاحقًا، حاولي الانتقال إلى مكان آخر حتى تستطيعي التنفس والحديث". 
 

ولاء السلامين القاهرة الاخبارية قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع