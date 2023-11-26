الجيش الإسرائيلي: عملية تسليم مُحتجزي "الدفعة الثالثة" ستتم في شمال قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إن عملية تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم اليوم في إطار صفقة التبادل، ستتم في شمال قطاع غزة وليس عبر معبر "رفح" كما حدث خلال الدفعتين الأوليين.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن قبل قليل أن الصليب الأحمر الدولي أكد له تسلم الدفعة الثالثة من المُحتجزين الإسرائيليين والأجانب المفرج عنهم من قبل فصائل المقاومة بقطاع غزة، وذلك بموجب اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه مصر وقطر ويسرى حتى غد الاثنين وسط توقعات بتمديده.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي مقتضب، بأن الدفعة الثالثة تشمل 14 إسرائيليًا و3 أجانب.

من جانبها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطينيان، أسماء الدفعة الثالثة من المعتقلين الأطفال، الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، مساء اليوم ضمن بنود اتفاق الهدنة".

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك إن عدد هؤلاء الأطفال يبلغ 39 دون ذكر مزيد من التفاصيل.