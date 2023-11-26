كوريا الجنوبية: بدء تدريبات عسكرية بحرية مشتركة مع اليابان والولايات المتحدة

بدأت تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الدول الثلاث وقدراتها التشغيلية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية -في بيان أوردته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد- إن التدريبات العسكرية الثلاثية ستنفذ في المياه الدولية جنوب شرقي جزيرة "جيجو" الواقعة جنوب البلاد، مضيفة أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو اس اس كارل فينسن" انضمت إلى سفن من قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية والبحرية الكورية الجنوبية في التدريبات العسكرية.

وأوضحت أن التدريبات العسكرية ستتضمن تدريبات الدفاع الجوي استنادًا على مواقف محاكاة، مثل إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية، لافتة إلى أن التدريبات تنفذ وسط التهديدات المتزايدة من الفضاء في أعقاب إطلاق /بيونج يانج/ قمرًا صناعيًا للاستطلاع العسكري الأسبوع الماضي.