أخصائية تغذية: الإكثار من تناول الدهون الموجودة باللحم يسبب مشاكل صحية

قالت الدكتورة ولاء الصياد، أخصائية التغذية العلاجية، إنه رغم ان النباتيين يعيشون لفترات أطول حسب المعتقد السائد، إلا أن الأمر لا يخلو من بعض المخاطر والمحاذير على حياتهم، موضحة أن النباتيين عبارة عن أشخاص ابتعدوا عن تناول اللحوم والدجاج والأسماك في نظامهم الغذائي، ويكتفون بالأطعمة النباتية فقط كالحبوب والبقوليات والمكسرات والفاكهة والخضار.

وأضافت “الصياد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “ست الستات”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن النباتيين لا يتبعون أنظمة واحدة، بل عدد من الأنظمة حسب طبيعة كل جسم، فمنهم من يمتنع عن تناول اللحوم والدجاج والأسماك، ومنهم من يتناول الأسماك فقط، والبعض منهم يتناول البيض، موضحة أن النباتيين في الأنظمة الغذائية تكون اختياراتهم قليلة؛ الأمر الذي يجعلهم أكثر احتياجًا إلى تعويض بعض العناصر المفقودة كفيتامين ب١٢ والذي يعاني معظم النباتيين من نقص واضح في نسبته، لأنه لا يوجد إلا في المصادر الحيوانية للطعام، وبالتالي يجب عليهم تعويض هذا النقص عبر تناول المكملات الغذائية مع المتابعة المستمرة لنسب تواجده في الدم لتحديد الجرعة والمدة اللازمة لتعويضه وذلك تحت الإشراف الطبي المتخصص.

وأوضحت أن البروتين الحيواني يحتوي بدوره على أحماض أمينية مهمة لصحة الجسد؛ الأمر الذي يستلزم تعويضها من خلال الاهتمام بالصحة العامة، علاوة على الالتزام بممارسة الرياضة وشرب كميات كافية من المياه وتناول الفيتامينات منعًا للإصابة بالهزلان والتعب.

وكشفت عن أنه من الممكن أن تؤدي الدهون الموجودة باللحم إلى مشاكل صحية حال الإكثار من تناولها، كأمراض النقرس والقولون وارتفاع نسب الكوليسترول الضار.