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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. هل يصل ثواب قراءة الفاتحة للميت؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور علي فخر،
الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية
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أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال متصل يدعى إبراهيم، حول حكم قراءة الفاتحة على الأموات وهل يصل لهم ثواب قراءتها؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد: "الفاتحة كلها دعاء وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالدعاء إلى الأموات، وورد فى سنن أبي داوود إقراوا على موتاكم سورة ياسين".

وأوضح: "قراءة القرآن والدعاء والفاتحة وغيرها، وأيضا أعمال الخير، ثوابها يصل إلى الميت، ولا مانع ولا حرج من هذا".
 

الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قراءة الفاتحة على الأموات سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم