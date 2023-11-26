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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

صور| البابا تواضورس ينعى شيخ كهنة منفلوط

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات
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رحل عن عالمنا  القمص يعقوب رزيق كاهن كنيسة الشهيد السيدة العذراء بالعزِّية، التابعة لإيبارشية منفلوط، وشيخ كهنتها، عن عمر بلغ الـ ٧٨ سنة، وبعد خدمة كهنوتية امتدت لما يقارب ٥٠ سنة، وأقيمت صلوات تجنيزه اليوم بحضور الأنبا ثاوفيلس أسقف الإيبارشية، ومجمع الآباء الكهنة.

ولد الأب المتنيح عام ١٩٤٥ وسيم كاهنًا عام ۱۹۷٣ ونال رتبة القمصية عام ١٩٩٥.و

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط في نياحة شيخ كهنة الإيبارشية القمص يعقوب رزيق، ملتمسا عزاءً لأسرته المباركة، ولشعب كنيسته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

 

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني صلوات تجنيز إيبارشية القمص يعقوب رزيق