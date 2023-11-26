راية لتكنولوجيا المعلومات تعزز حلولها وخدماتها المتكاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات

أكدت شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، على تعاونها مع شركة سيسكو - لتقنية المعلومات والشبكات، وشركة نيوتنكس العالمية - المتخصصة في مجال البرمجيات السحابية وحلول البنية التحتية الافتراضية للمؤسسات، لتقديم خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو أكثر تكاملاً من خلال الاستفادة من مجالات الخبرات المتنوعة والموسعة لكل منهم، مما يخدم كافة قطاعات السوق ويحقق أعلى مستويات التكامل بين الخدمات.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي انعقد بمشاركة المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو، والمهندس مجيب عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة نيوتنكس، والذي تحدث خلاله الشركاء عن مستجدات سوق تكنولوجيا المعلومات وإستراتيجية العمل المشترك بينهم، واستثماراتهم في البحث والتطوير.

قال المهندس هشام عبد الرسول: "يثبت قطاع تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم أهمية التحالفات بين مقدمي الخدمات من أجل دعم أفضل للعملاء - وهذا يأتي في صدارة أولوياتنا، إذ نحرص على التعاون البنَّاء مع الشركاء التقنيين الأبرز حول العالم، لنتمكن معهم من تقديم حلول متكاملة تغطي كافة أركان منظومات تكنولوجيا المعلومات". وأضاف، "نثمن علاقتنا الممتدة مع شركة سيسكو العالمية الممتدة لأكثر من ربع قرن، وتكلل هذا الجهد بأن استحقت راية لقب أفضل شريك مؤسسي للعام بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في قمة شركاء سيسكو 2023. ونتعاون اليوم على نحو وثيق مع نيوتنكس بشراكة استراتيجية من شأنها تعزيز الخدمات والحلول المقدمة للعميل، وخلق نسق متكامل مُحكم يُمكِّن الأعمال من الازدهار، وخلق آفاق جديدة للتوسع داخلياً وخارجياً – ونفخر بأن بلغت شراكتنا الوطيدة مع نيوتنكس العالمية مستوى Champion Partner”.



وأعلن عبد الرسول عن توسعات جديدة للشركة من خلال عمليات الاستحواذ داخل مصر وتعزيز الحضور الجغرافي بالخليج، قائلاً: "من مُنطلق الحرص على تكامل الخدمات وتطوير العمليات، نعلن استحواذنا على إحدى الشركات المصرية المتخصصة في مجال البرمجيات، والتي من شأنها تعزيز العمليات والحلول الموجهة للعملاء - ومن المرتقب إتمام إجراءات الاستحواذ قريباً. كما تأتي التوسعات على المستوى التقني، وعلى مستوى الشراكات إلى جانب توسعاتنا بالأسواق المختلفة، إذ نعلن اليوم بدء عملياتنا الموسعة الأكثر تكاملاً بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من بداية العام المقبل، ونستعين بخبراتنا التقنية وحلول شركائنا التقنيين، ومن أبرزهم سيسكو ونيوتنكس".

وأضاف عبد الرسول، بمعرض حديثه عن أهمية الأمن السيبراني: "أصبح الاستثمار في مجال الأمن السيبراني ضرورة حتمية لجميع قطاعات الأعمال – كما ينبغي النظر إليه كمنظومة متكاملة، تشمل الشبكات، والخوادم، والتطبيقات؛ لذا نعمل بدأب بالتعاون مع شركائنا على بناء أسس قوية للأمن السيبراني، من خلال أفضل الحلول والالتزام بالتطوير المستمر لمواكبة التغيرات المتسارعة وتقديم حلول متكاملة تغطي جميع جوانب العمليات بمجال تكنولوجيا المعلومات”. وتابع: "يجب ألّا تتوقف جهود البحث والتطوير وتدريب الكوادر، من أجل فهم الأسواق والتمكن من التحسين المستمر؛ إذ نرى ثروتنا الحقيقية في عقول كوادرنا، لذا نفخر بإطلاق مبادرة جديدة مؤخراً لتدريب الكوادر الشابة تحت اسم جامعة راية التقنية التي نستهدف بها تطوير قدرات كوادرنا في مصر، وبالفعل بدأت المرحلة الأولى من أعمالها بتدريب 200 متدرب من أفضل الجامعات المصرية".

ومن جانبه، اتفق المهندس أيمن الجوهري، المدير العام لشركة سيسكو، على أهمية جهود البحث والتطوير وتدريب الكوادر، مشيراً إلى أن سيسكو تنفق نحو 13% من إيراداتها (بنحو 7.6 مليار دولار في العام المالي 2023) في مجال البحوث والتطوير، ولا سيما في مجال أمن المعلومات. كما تفخر سيسكو بجهودها لتطوير قدرات الكوادر بمجال تكنولوجيا المعلومات بحضورها البارز في هذا الصدد منذ عام 1999، بالتعاون مع 138 أكاديمية رائدة على مستوى الجمهورية، والتي درّبت أكثر من 277 ألف متدرب بمجال تكنولوجيا المعلومات.

أضاف الجوهري: "تعتز سيسكو بالتعاون الوثيق مع شركة راية، التي تعد شريكاً ذهبياً لنا وأكبر شركائنا في مصر، وقد استحقت عن جدارة لقب أفضل شريك مؤسسي للعام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بقمة شركاء سيسكو وهو تكريم يدعونا جميعاً للفخر، بأن حققت إحدى شركائنا في المنطقة هذا النجاح الهائل. وتشاركنا كذلك الشريكة الإستراتيجية لسيسكو وراية، شركة نيوتنكس العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات حول العالم وتتخطى قيمتها السوقية 10 مليار دولار أمريكي".

واستطرد الجوهري، مؤكداً على أركان إستراتيجية سيسكو، والتي تستهدف تحقيقها بالتعاون مع شركائها بالمنطقة، قائلاً: "إننا نحتفي بالشراكات المثمرة التي تساعدنا على تحقيق إستراتيجية سيسكو بالمنطقة. إن خطة أعمالنا ترتكز على خمسة محاور؛ أولها الاستثمار في مجال إعادة تخيل التطبيقات - والذي يتمثل في مساعدة العملاء على تحسين أداء التطبيقات مراكز البيانات القائمة عن طريق برمجياتنا المطورة بالتعاون مع شركاتنا التي نستحوذ عليها وشركائنا التقنيين. وثانياً، حلول بيئات العمل الهجين، التي تساعد على تعزيز كفاءة الأعمال لا سيما عن بعد - ونستدل على أهميتها بالثورة التي شهدها قطاع خدمات مراكز الاتصالات أثناء الجائحة، وثالثاً، تطوير البينات التحتية التكنولوجية والاستفادة بالتقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. ورابعاً، الالتزام بتعهداتنا بشأن الاستدامة وتحسين كفاءة الطاقة وتقليص البصمة الكربونية. بينما يأتي الأمن السيبراني كخامس محور أساسي لأعمالنا، وقد حققت أعمالنا بالأمن السيبراني نمواً يبلغ 3.9 مليار دولار (ما يعادل 4%) وهي نسبة جيدة في ضوء التنافس العالمي الهائل بهذا المجال. من ثم، فإننا نختار الشركاء بعناية من أجل تنفيذ أمثل لإستراتيجيتنا المتعددة الجوانب كي نتمكن من دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز قطاعات الأعمال بأفضل الحلول".

من جانبه أكد المهندس مجيب عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة نيوتنكس، أن الشركة حققت إنجازات هائلة وانضم إلى محفظة عملائها أكثر من 30 ألف عميل من بينهم الحكومة الأمريكية، وأبرز الفاعلين بقطاعات الأعمال حول العالم. أضاف : "بينما توجهت استثماراتنا إلى منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2018، حرصنا على ألّا تقتصر جهودنا على تقديم أعلى مستوى من حلول البنيات التحتية للمؤسسات، والخدمات السحابية، بل أيضاً نبذل قصارى جهدنا للتأكد من رضاء العملاء وتلبية احتياجاتهم. من ثم، وقع الاختيار على شركة راية لتكنولوجيا المعلومات لتكون شريكاً إستراتيجياً لنا في مصر، إذ نثق تمام الثقة في راية وقدراتها ونتطلع إلى مزيد من النجاح والتوسع بتلك الشراكة، على مستوى الوطن العربي".