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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكونفيدرالية الأفريقية.. الزمالك يفشل في فك طلاسم أبوسليم الليبي بالشوط الأول

زيزو نجم الزمالك
زيزو نجم الزمالك
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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين الزمالك، وأبوسليم الليبي، وذلك في اللقاء الذى يقام مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الأولي لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

جاء الشوط الأول متوسط المستوي فنيا، ولم يشكل الزمالك خطورة واضحه على مرمي الفريق المنافس.

ويتواجد مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب في المدرجات لدعم اللاعبين والجهاز الفني في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

حراسة المرمى: محمد عواد

 خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.  

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

 خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا". 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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