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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عاجل.. جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة

جهود مصرية قطرية
جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة
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أعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن مصادر مطلعة، بأن هناك جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة. 

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

جهود مصرية قطرية لتمديد الهدنة في قطاع غزة الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع جيش الاحتلال الإسرائيلي