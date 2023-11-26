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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

كريم أبوذكري ينعى الفنان طارق عبدالعزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز
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نعى المنتج كريم أبوذكري، منتج مسلسل "وبقينا اتنين" الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي عصر اليوم أثناء تصوير بعض مشاهد المسلسل.

وقال أبوذكري، إن طارق عبدالعزيز فنان موهوب، وإنسان راقي، مشيرا أن صدمة وفاته المفاجئة كانت قوية جدا لكافة العاملين في المسلسل، ولا تختلف عن الصدمة التي حدثت بالوسط الفني كاملا.

وأشار في بيان صحفي أن طارق كان شخص ودود جدا مع كافة العاملين بلوكيشن التصوير، وربطته علاقة قوية مع الجميع، لذلك تركت وفاته أثرا بالغا فيهم جميعا.

الجدير بالذكر أن الفنان طارق عبدالعزيز توفي عصر اليوم، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير بعض مشاهده في مسلسل "وبقينا اتنين" وتم نقله إلى مستشفى زايد التخصصي، بعد سقوطه في لوكيشن التصوير.

كريم أبوذكري وبقينا اتنين طارق عبدالعزيز