توتنهام يغرق في دوامة النتائج السلبية بالهزيمة أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

واصل توتنهام غرقه في دوامة الهزائم، بعد أن خسر أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قدم توتنهام أداءً جيدًا في الشوط الأول، وتقدم بهدف من جيوفاني لو سيلسو، ولكن أستون فيلا تمكن من التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق باو توريس.

وفي الشوط الثاني، قلب أستون فيلا النتيجة بهدفين من أولي واتكينز، ليفوز بالمباراة ويتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

بهذه النتيجة، واصل توتنهام نتائجه السلبية بعد تلقيه الخسارة الثالثة على التوالي عقب السقوط أمام تشيلسي ثم ولفرهامبتون، وتوقف رصيده عند 26 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، بينما تقدم أستون فيلا إلى المركز الرابع برصيد 28 نقطة.